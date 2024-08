Verkehrsunfälle: Höchster Anteil an Schwerverletzten seit 24 Jahren

Bundesweit ist heuer die Anzahl der tödlichen Verkehrsunfällen von Jänner bis März im Vergleich zum Vorjahr um ein knappes Drittel gesunken. 2023 gab es 76 Verkehrstote, in diesem Jahr waren es 54 Menschen, die in Österreich im Straßenverkehr tödlich verunglückten. "Das ist der zweitniedrigste Wert für ein erstes Quartal in den vergangenen 32 Jahren", heißt es von der Statistik Austria. Weniger Verkehrstote gab es seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen 1992 nur während der Corona-Pandemie im Jahr 2021.

Entgegen dem österreichweiten Trend, starben in Oberösterreich und der Steiermark in den ersten drei Monaten mehr Verkehrsteilnehmer als im Vergleichszeitraum 2023. Gute Nachrichten kommen in diesem Zusammenhang aus dem Burgenland: Es war das einzige Bundesland, in dem heuer kein Verkehrstoter zu beklagen war.

Mehr Schwerverletzte bei Unfällen

Knapp 8000 Menschen wurden im ersten Quartal 2024 im Straßenverkehr verletzt. Das ist ein Anstieg von rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei ist der Anteil der Schwerverletzten - 1109 in ganz Österreich, 188 davon in Oberösterreich - so hoch wie seit 24 Jahren nicht mehr, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Auch bei Verkehrsunfällen verunglückten Kinder gibt es eine traurige Tendenz nach oben. Unter den Verkehrstoten waren von Jänner bis März drei Kinder, das älteste war zehn, das jüngste weniger als ein Jahr alt. 2023 war nur ein Kind im Straßenverkehr gestorben. . Auch die Zahl der verletzten Kinder war in den ersten drei

Monaten deutlich höher als im 1. Quartal des Vorjahres (ein Plus von 13 Prozent) und stellte den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre dar. Besonders stark wuchsen die Zahlen der verletzten Kinder, die mit einem Fahrrad beziehungsweise E-Scooter oder einem Moped (+233 Prozent) unterwegs waren.

Fußgänger gefährdet

Insgesamt wurden in Österreich 189 Fußgänger im 1. Quartal 2024 schwer verletzt oder getötet, das sind um 9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2023 und der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren. Ein Großteil der getöteten Fußgänger verunfallten bei Dämmerung oder in der Dunkelheit. Auf dem Schutzweg verunglückte ein Drittel der schwer verletzten oder getöteten Personen, die von Jänner bis März 2024 zu Fuß unterwegs waren.

