"Verdächtiger Mann" löste Polizei-Einsatz im Einkaufszentrum Varena aus

Polizei-Einsatz im Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck

Die Ermittlungen seien noch im Laufen, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion zu Mittag mit. Jedoch liege keine Bedrohungslage vor, wurde betont. Der Sicherheitsmitarbeiter habe das Verhalten des Mannes, das als "dubios und eigenartig" beschrieben wurde, möglicherweise falsch interpretiert. Laut ersten Meldungen hatte der Mann einen Schreibblock bei der Hand, auf dem er scheinbar Verdächtiges vermerkt haben soll.

Lesen Sie auch: Schüsse am Münchner Karolinenplatz: Verdächtiger von Polizei erschossen

Ermittlungen laufen

Der Notruf ging um 10.35 Uhr ein, die Polizei rückte aufgrund der Gefährdungslage mit einem Großaufgebot an Beamten zum Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck aus. Es kam zu einer Festnahme und einer anschließenden, ersten Befragung. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann taubstumm sei, hieß es von der Polizei. Er dürfte den Schreibblock mitgehabt haben, um sich verständigen zu können. Zur Identität des Mannes war am frühen Nachmittag noch nichts bekannt. Eine Einvernahme stand noch aus.

Lokalisierung: Das Einkaufszentrum Varena liegt bei Vöcklabruck

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.