Schüsse am Karolinenplatz: Polizei-Großeinsatz in München

"Im Bereich Karolinenplatz kam es zu Schussabgaben durch polizeiliche Einsatzkräfte auf eine verdächtige Person, die Person wurde hierbei getroffen", schrieb die Münchner Polizei am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X. "Der Einsatzraum ist großräumig abgesperrt." Medienberichten zufolge soll eine Person mit einer Langwaffe auf das NS-Dokumentationszentrum zugelaufen sein.

Die Münchner Polizei schrieb zuvor, dass im Bereich der Briennerstraße und dem Karolinenplatz ein größerer Einsatz laufe. In der näheren Umgebung befindet sich aus das israelische Generalkonsulat. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort", hieß es dazu. "Viele Einsatzkräfte sind auf der Anfahrt zur Einsatzörtlichkeit im Bereich des NS-Dokumentationszentrums."

"Bereich großräumig meiden"

Damit diese unbehindert arbeiten können, bittet die Polizei darum, diesen Bereich großräumig zu meiden. Inzwischen ist auch ein Hubschrauber in der Luft. "Mit diesem Einsatzmittel bekommen wir aus der Luft einen besseren Überblick über die aktuelle Lage", so die Polizei. Allgemein habe man die Polizeipräsenz in der Innenstadt erhöht, so die Polizei auf X. Es gebe aber derzeit kein Hinweise auf weitere Verdächtige.

Jahrestag des Olympia-Attentats

Der Vorfall ereignete sich am Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats von 1972. Dieser wurde von der palästinensischen Terrorgruppe "Schwarzer September" auf das israelische Team verübt.

Am 5. September vor 52 Jahren erschossen die palästinensischen Terroristen im Olympischen Dorf zwei Männer und nahmen neun Geiseln. Rund 18 Stunden später endete ein Befreiungsversuch mit dem Tod der neun israelischen Geiseln, eines Polizisten und von fünf der Attentäter. Die Terroristen wollten mehr als 200 Gefangene in Israel und die RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof freipressen.

Upload-Portal eingerichtet

Die Hintergründe sind noch unklar. "Wir erhalten Kommentare mit Spekulationen und Falschinformationen", schrieb die Polizei und appellierte zugleich: "Ihr könnt uns am meisten helfen, wenn ihr dies unterlasst und Gerüchte nicht teilt." Zudem wurde darauf hingewiesen, keine Bilder oder Videos von dem Einsatz zu posten oder im Netz zu teilen. Es sei ein Upload-Portal eingerichtet worden (https://medienupload-portal02.polizei.bayern.de/). Die Kollegen würden auf Hochtouren arbeiten. Sobald gesicherte Informationen vorlägen, würden diese mitgeteilt. ", so könnten die Ermittler am besten unterstützt werden

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Der Einsatzort rund um den Karolinenplatz ist großräumig gesperrt

