Vater und Sohn betrieben Cannabis-Plantage in Weißkirchen an der Traun

15 Kilogramm Cannabis, zweieinhalb Kilogramm halluzinogene Pilze, dazu 330 Gramm Haschisch und 50 Gramm Koks: Drogen im Straßenverkaufswert von weit mehr als 150.000 Euro hat die Polizei seit August im Welser Umland aus dem Verkehr gezogen. Beamten des Landeskriminalamts (LKA) gelang in Zusammenarbeit mit der Kriminaldienstgruppe Wels-Land ein Schlag gegen den Suchtgifthandel in Oberösterreich, wie am Donnerstag nach Abschluss der monatelangen Ermittlungen bekannt gegeben wurde.

Professionelle Plantage

Ihren Ausgang nahmen die Ermittlungen in der Gemeinde Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land): Im Zuge einer Hausdurchsuchung fand die Polizei im August in einem Einfamilienhaus eine laut LKA "hoch professionell" ausgestattete Cannabisplantage, Bewässerung- und Abluftsystem und automatische Lichtanlage inklusive.

Bewässerung, Lichtanlage, Abluft: Die Plantage im Keller eines Einfamilienhauses war hoch professionell ausgerüstet. Bild: Polizei OÖ

In einem Kellerraum hatten ein Vater (49) und sein 19-jähriger Sohn in zweistöckigen Regalen gut 1500 Cannabis-Pflanzen angebaut, 650 standen standen in Blüte. Zudem stellte die Polizei große Mengen an Cannabiskraut, Haschisch und Pilzen sicher.

651 der exakt 1.472 Pflanzen standen in Blüte. Bild: Polizei OÖ

Beide Verdächtige wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt. Ihnen konnte die Produktion von 18 Kilogramm Cannabis und mehr als zweieinhalb Kilogramm halluzinogener Pilze nachgewiesen werden. Auf die Spur der Männer war die Polizei nach einer Beschuldigten-Einvernahme gekommen. Mit den Suchtmitteln betrieb das Vater-Sohn-Gespann schwunghaften Handel.

Drei Großabnehmer festgenommen

So klickten wenig später drei Großabnehmer die Handschellen: Ein 47-Jähriger und eine 49-Jährige, beide aus Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) und ein 35-Jähriger aus Salzburg sollen die Drogen an den Mann gebracht haben. In der Wohnung des Salzburgers wurde mehr als ein Kilogramm Cannabiskraut und geringere Mengen Haschisch, Kokain sowie Drogengeld gefunden. Der 47-Jährige soll zudem selbst eine kleinere Cannabis-Aufzuchtanlage betrieben haben.

Kokaindealer gefasst

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden auch bei einem 42-jährigen Welser Cannabiskraut, Kokain und Bargeld sichergestellt. Die Auswertung von Chats auf seinem Mobiltelefon führte die Beamten zu einem 61-jährigern Kokaindealer aus Slowenien, der bis zwei zwei Kilogramm Kokain ins Land gebracht und weiterverkauft haben soll. Zudem wurden zwei weitere Subverteiler im Alter von 34 Jahren festgenommen.

Verhandlung im Jänner

In Summe gab es in der Causa sieben Hausdurchsuchungen und neun Festnahmen, die Beteiligten befinden sich zum Teil weiterhin in Haft, hieß es von den Ermittlern gegenüber den OÖN. Die Hauptverhandlung am Landesgericht Wels ist im Jänner geplant, den Verdächtigen drohen bis zu 15 Jahren Haft.

Lokalisierung: Die Plantage wurde in Weißkirchen an der Traun sichergestellt

