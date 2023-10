17-Jähriger produzierte gemeinsam mit Mutter Drogen

Mit 5 Gramm Cannabiskraut wurde ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen im März in einer Disko im Bezirk Rohrbach erwischt. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Wie sich im Zuge von monatelangen Ermittlungen herausstellte, machte der Bursch gemeinsame Sache mit seiner Mutter (39) und deren 38-jährigem Lebensgefährten im Bezirk Grieskirchen. Im Elternhaus wurde Cannabis in großer Menge hergestellt - der 17-Jährige verkaufte Teile der Drogen dann in einer Schule und an öffentlichen Orten im Bezirk Ried. Zudem hatte er Crystal Meth im Angebot.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung wurden sowohl eine Indooranlage als auch Fotos sichergestellt, auf denen mehrere Kilo Cannabiskraut zum Verkauf zu sehen sind.

Der 17-Jährige, seine Mutter und ihr Lebensgefährte wurden angezeigt.

