Urlauber im Mondsee ertrunken

Der 33-Jährige war mit seiner 36-jährigen Begleiterin am Badeplatz Schwarzindien. Gegen 16 Uhr gingen die beiden in den See zum Schwimmen. Der Mann klagte plötzlich über einen Krampf im Fuß. Im nächsten Moment stellte seine Begleiterin fest, dass er untergegangen war. Badegäste versuchten Hilfe zu leisten und alarmierten die Rettung. Zwei Taucher der Wasserrettung fanden den Mann in fünf Metern Tiefe. Eine zufällig anwesende Ärztin und die Rettung begannen Wiederbelebungsversuche, diese blieben jedoch erfolglos.

