Unfall mit Invalidenfahrzeug: 91-jähriger Mühlviertler gestorben

Wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung berichtet, war der 91-jährige Mann gegen 15.45 Uhr mit seinem Gefährt auf einer steilen Zufahrt auf der Gemeindestraße "Am Moosberg" umgestürzt. Angehörige befreiten den Mann aus seiner Notlage und begleiteten ihn zum etwa 50 Meter entfernten Haus.

Weil der Mann gegen 17 Uhr seine Beine plötzlich nicht mehr bewegen konnte, veranlasste der verständigte Notarzt die Einweisung in das Unfallkrankenhaus nach Linz. Dort erlag der Mann wenige Stunden später seinen schweren Kopfverletzungen.