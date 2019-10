Überraschende Wende nach Todesfall in Gablitz

Am Samstag waren die Ermittler noch von einem Gewaltverbrechen ausgegangen, nachdem ein 70-Jähriger tot in seiner Wohnung in Gablitz (Bezirk Sankt Pölten) aufgefunden worden war.

Die Spuren in der Wohnung würden auf eine Straftat hindeuten, hatte es von der Polizei geheißen. Am Sonntag gab die Polizei nach der Obduktion Entwarnung: Der Mann war nicht ermordet worden, sondern hatte einen Herzinfarkt erlitten. Fremdverschulden sei definitiv auszuschließen, "das Ermittlungs- und Obduktionsergebnis deckt sich mit den Aussagen der Angehörigen", teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Laut Baumschlager dürfte der 70-Jährige nach dem Herzinfarkt gestürzt sein und hatte sich dabei an einer Kante massive Schädelverletzungen zugezogen.

