Überfall auf Rollstuhlfahrer in Linz

Am gestrigen Montag Abend wurde die Polizei zum Schillerplatz in Linz gerufen, da eine 39-jährige Passantin aus Linz einen Überfall auf einen schwer körperlich beeinträchtigten Rollstuhlfahrer meldete.

Der 55-Jährige gab an, von einem Mann mit schwarzer Bekleidung, schwarzem Rucksack mit einigen blauen Applikationen, vermutlich südländischer Herkunft und stark gebrochenem Deutsch angesprochen worden zu sein. Dieser hielt den 55-Jährigen am Rücken und an der Schulter fest, raubte ihm seine braune Umhängetasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten blieb erfolglos. Das Kriminalreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 453333.