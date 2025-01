Traumwetter hält zumindest bis Freitag

Man nehme ein Hochdruckgebiet und füge warme, trockene Luft aus dem Süden hinzu – daraus ergibt sich jene Wetterlage, die gerade in Oberösterreich vorherrscht: kitschig blauer Himmel und Temperaturen, die sich bei anstehender Sonne gut aushalten lassen. "Bis einschließlich Freitag erwarten wir sehr viel Sonnenschein", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe der Geosphere Austria. "Frühestens am kommenden Wochenende könnte es wieder Niederschlag geben, aber das lässt sich so weit im Voraus noch nicht sagen."

Fest steht laut Haslhofer, dass dieses Wochenende fast makellos verlaufen wird. In den meisten Teilen des Landes scheint von der Früh weg die Sonne. Nur im Seengebiet könnte Hochnebel anfangs die Sicht trüben. Sobald sich dieser auflöst, erwärmt sich die Luft auf bis zu zehn Grad. Ungetrübt sonnig wird es dann am Sonntag – und zwar in ganz Oberösterreich, von früh bis spät.

Warm anziehen sollte man sich trotzdem: Nach einer sternenklaren Nacht bewegen sich die Frühtemperaturen zwischen minus acht und plus ein Grad, im Laufe des Sonntags sind erneut zehn Grad möglich, in 1500 Meter sogar acht Grad. Die Voraussetzungen für die Skipiste seien auch in den kommenden Tagen optimal, sagt Haslhofer: "Die milden Temperaturen untertags tun der Schneedecke im Jänner noch nichts."

