22-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Heiligenberg

Nur vier Tage nach den tragischen Unfällen in Luftenberg (Bezirk Perg) und Tarsdorf (Bezirk Braunau) ist am Donnerstag ein 22-Jähriger in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, wollte der Eschenauer mit seinem Firmenwagen, einem Mercedes Sprinter, vom Güterweg Holzhumer auf die Leithenbachstraße (L1210) abbiegen. Dabei dürfte er einen Seat Alhambra, gelenkt von einem 36-Jährigen aus Andorf (Bezirk Schärding), übersehen haben.

Trotz Reanimation an Unfallstelle verstorben

Es kam zu einem schweren Zusammenstoß der beiden Pkw, wonach der 22-Jährige, der nicht angeschnallt gewesen sein dürfte, aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er blieb laut Polizei in einer angrenzenden Wiese liegen. Nachkommende Lenker leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Der junge Mann hat allerdings so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

"Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt um 7.37 Uhr leider nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen", teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion mit. Der zweite beteiligte Autofahrer wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

