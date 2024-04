Tödlicher Unfall auf der B3: Unfalllenker gefunden

Sonntag gegen 14.30 Uhr war es zu dem tragischen Unfall gekommen: Ein dunkles Auto hatte auf der B3 in Luftenberg (Bezirk Perg) eine 86-jährige Fußgeherin erfasst. Die Frau aus St. Georgen an der Gusen wollte mit ihrem Mann in der Nähe des Donau-Kraftwerks Abwinden die B3 überqueren. Die Frau wurde durch die Luft geschleudert und blieb im Kreuzungsbereich liegen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Lesen Sie die Hintergründe: Tödlicher Unfall auf der B3 in Abwinden: Polizei sucht Audi-Fahrer

Der Autofahrer fuhr in Richtung Linz weiter. Nach intensiven Ermittlungen, aufgrund von gefundenen Fahrzeugteilen, konnte der flüchtige Lenker ausgeforscht werden. Um 18.45 Uhr wurde er zuhause im Bezirk Perg festgenommen.

Der 28-Jährige ist geständig, ein Alko-Test war negativ, berichtet die Polizei. Das durch den Unfall beschädigte Auto wurde beschlagnahmt.

