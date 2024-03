Tödlicher Unfall auf der B3 in Abwinden: Polizei sucht Audi-Fahrer

Nach einem tragischen Unfall mit Fahrerflucht bittet die Polizei um Hinweise: Es war am Sonntag gegen 14:30 Uhr, als ein dunkler Pkw auf der B3 im Gemeindegebiet von Luftenberg an der Donau (Bezirk Perg) eine Fußgängerin erfasste. Die 86-Jährige aus St. Georgen an der Gusen wollte gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Ehemann die Bundesstraße unweit des Donau-Kraftwerks Abwinden überqueren. Dort gilt eine 70-km/h-Beschränkung. Plötzlich näherte sich von rechts ein Wagen – ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte es sich um einen Audi A5 gehandelt haben – und erfasste die Pensionistin, die etwa einen Meter vor ihrem Mann ging.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert, wo sie im Bereich der Kreuzung "Im Fall" liegen blieb. Zeugen und Anrainer eilten zu Hilfe und versuchten noch, die 86-Jährige zu reanimieren. Für die Frau aber kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute den Ehemann der Verstorbenen.

An dieser Kreuzung wurde die Frau von dem Wagen erfasst. Bild: ww.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter

Der Lenker des Unfallwagens fuhr ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Linz weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines dunklen Audi A5. Der Wagen dürfte vorne rechts im Bereich der Stoßstange beschädigt sein. Teile der Stoßstange und des Scheinwerfers, die an der Unfallstelle zurückgeblieben waren, wurden sichergestellt und werden nun kriminalpolizeilich untersucht, um weitere Hinweise auf das Fluchtfahrzeug zu erlangen.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder zu Teilen des Kennzeichens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Georgen an der Gusen unter 059133/4327-100 zu melden.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es unweit des Donaukraftwerks Abwinden im Gemeindegebiet von Luftenberg an der Donau

