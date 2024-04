15-Jähriger aus Ostermiething starb bei Mofa-Unfall am Ostersonntag

Kerzen an der Unfallstelle

Polizisten aus Hochburg-Ach wurden am Sonntag gegen 21 Uhr Zeugen eines tödlichen Unfalles. Bei ihrer Streifenfahrt Richtung Tarsdorf kam ihnen in der Ortschaft Hofweiden ein Mofa entgegen. Der 15-jährige Fahrer war Richtung Ostermiething, seinem Wohnort, unterwegs.

Im Rückspiegel sahen die Polizisten, wie das Mofa in einer langgezogenen, schwer einsehbaren Kurve frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 34-Jährigen aus Hochburg-Ach, prallte. "Der 15-Jährige ist mit seinem Mofa auf die linke Fahrspur gekommen", berichtet eine Polizeisprecherin über den Unfallhergang. Was dazu geführt hat, ist rätselhaft. Die anwesenden Polizeibeamten haben kein auffälliges Fahrverhalten festgestellt, weder beim Autofahrer noch beim Mofalenker.

In einer langgezogenen Kurve in der Ortschaft Hofweiden kam es zum Frontalzusammenstoß. Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Partygäste leisteten Erste Hilfe

Nach dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche über das Autodach geschleudert. Gäste einer Gartenparty, die in der Nähe stattgefunden hat, leisteten sofort Erste Hilfe. Die Polizisten, unterstützten sie bei der Reanimation, bis Rettung und Notarzt an der Unfallstelle eintrafen. Der 15-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, seine schweren Verletzungen hat er nicht überlebt. "Tragischerweise verstarb er noch in den Nachtstunden", hieß es von der Polizei.

Autolenker war alkoholisiert

Der Autolenker, der den Unfall nicht verschuldet hat, war alkoholisiert. Ein Alkotest ergab laut Polizei 1,39 Promille. Der 34-Jährige musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.

Der Pkw wurde bei dem Zusammenprall schwer beschädigt. Bild: Daniel Scharinger/ FF Tarsdorf

