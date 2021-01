Tödlicher Faustschlag an Linzer Bim-Station: "Ich hatte Angst vor ihm"

"Lieber Onkel Dani, ich hab’ dich so sehr lieb", schrieben Nichten und Neffen des 38-jährigen Daniel D. auf ein Blatt Papier, darunter malten sie ein Porträt des Mannes. Angebracht hatten sie die Zeichnung an der Straßenbahnhaltestelle auf dem Linzer Hauptplatz. Dort, wo der dreifache Familienvater aus Alberndorf (Bez. Urfahr-Umgebung) am 5. Juni bei einer Auseinandersetzung so schwer verletzt wurde, dass er wenige Tage später im Linzer Uniklinikum verstarb. Die OÖN haben berichtet.

Erinnerung an Daniel D. bei der Haltestelle am Linzer Hauptplatz. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Jener 17-Jährige, der Daniel D. damals einen Faustschlag versetzt haben soll, muss sich am heutigen Freitag vor dem Linzer Landesgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Er beruft sich auf Notwehr. "Ich hatte Angst vor ihm", sagte der junge Angeklagte beim Prozess in Linz. "Ich war mir sicher, dass er mich schlägt."

Die Kontrahenten hatten sich an der Haltestelle nicht zum ersten Mal an diesem Abend getroffen. Bereits Stunden vor dem fatalen Vorfall waren die beiden in einem Lokal an der Linzer Donaulände in Streit geraten. Der 38-Jährige sei aggressiv gewesen und habe ihn beleidigt, sagte der Jugendliche aus.

"Habe mich bedroht gefühlt"

Kurz vor Mitternacht kreuzten sich die Wege der beiden an der Haltestelle erneut. Es kam zum Wortwechsel. "Er hat gesagt: Brauchst eine? Dann hat er sich vor mir aufgebaut", schilderte der 17-Jährige vor Gericht. Weil er sich von dem alkoholisierten Mann bedroht gefühlt habe, streckt der Bursch, der für den Boxclub Linz einen Wettkampf bestritten hat, den Mühlviertler mit einem Faustschlag nieder. Der dreifache Vater wurde bewusstlos, fiel rückwärts zu Boden und zog sich dabei tödliche Kopfverletzungen zu. Der Jugendliche stieg in die Bim ein und fuhr davon.

Aufgrund von Zeugenaussagen und der Auswertung der Videoüberwachung der Linz-Linien konnte er ausgeforscht werden und gestand auch die Tat. Er habe aus Angst zugeschlagen, rechtfertigt sich der Beschuldigte. "Es tut mir wirklich leid, was passiert ist, aber ich wollte nur raus aus der Situation", erklärte der Angeklagte. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.