Tödlicher Absturz auf dem Traunstein

Für die Bergretter war es ein Déjà-vu: Ein 70-jähriger Bergsteiger aus dem Bezirk Vöcklabruck verlor Dienstagnachmittag beim Abstieg vom Traunstein über den Naturfreundesteig- bei der Querung unterhalb der bekannten Aluminumleiter- den Halt und stürzte rund 70 Meter in die Tiefe. Genau an derselben Stelle war am 27. August ein 34-Jähriger aus Amstetten tödlich verunglückt.

Nachkommende Wanderer hatten den Absturz des Pensionisten beobachtet und alarmierten die Bergrettung. 15 Gmundner Bergretter rückten aus, konnten aber nichts mehr für den Alpinisten tun.

Es ist der dritte tödliche Absturz auf dem Gmundner Hausberg in diesem Jahr. Seit Beginn der Aufzeichnungen verloren 141 Menschen auf dem Traunstein ihr Leben.