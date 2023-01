Teenager verabredeten sich zu Disco-Rauferei

Der 18-Jährige und der 17-Jährige, beide aus Marchtrenk, verabredeten sich am 14. Jänner kurz nach 2 Uhr auf dem Vorplatz einer Großdisco in St. Martin zu einer Rauferei. Die beiden schlugen mit den Fäusten gegenseitig auf sich ein. Nach einem Schlag verletzte sich der 17-Jährige schwer an der Hand. Ein Bekannter der beiden, ein ebenfalls 17-Jähriger aus Marchtrenk, wollte deshalb die Auseinandersetzung schlichten und umklammerte den 18-Jährigen von hinten. Dieser riss sich jedoch los und traf dabei den 17-Jährigen im Gesicht. Anschließend setzten die Kontrahenten die Schlägerei fort. Da der 17-Jährige aber seine Hand nicht mehr einsetzten konnte, attackierte er den 18-Jährigen mit Fußtritten. Ein Tritt ließ den 18-Jährigen zusammenzucken, nach einem weiteren Tritt ging dieser zu Boden und blieb schwerverletzt liegen, so die Polizei.

Noch vor dem Eintreffen des Sicherheitsdienstes flüchtete der 17-Jährige gemeinsam mit Freunden mit einem Auto Richtung Wels. In Wels lies er sich im Klinikum behandeln, dabei gab er als Verletzungsursache einen häuslichen Sturz an. Der 18-Jährige wurde vom Sicherheitsdienst gefunden und erstversorgt, anschließend wurde er mit der Rettung ins Klinikum Rohrbach eingeliefert. Durch polizeiliche Ermittlungen wurden jetzt die Namen der Beteiligten bekannt.

