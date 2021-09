Täter wollte Geld: 21-Jähriger wehrte sich

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land tätigte am gestrigen Montagabend bei einem Bankinstitut in Haid eine Bargeldbehebung. Als der 21-Jährige das Bankinstitut verließ bemerkte er, dass ihm jemand folgt. Das Opfer blieb stehen und fragte seinen Verfolger, was dieser hier mache. Der ihm unbekannte Mann versetzte dem Opfer daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht.

Im Anschluss forderte der Täter das soeben behobene Bargeld von dem jungen Mann. Da der 21-Jährige das Bargeld nicht herausgab, fügte ihm der Täter weitere Schläge zu. Nachdem das Opfer sich gegen den Angreifer wehrte, ergriff dieser ohne Diebesgut die Flucht. Der Verletzte begab sich nach dem Vorfall selbstständig in das Klinikum Wels und verständigte um 21:10 Uhr die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Täterbeschreibung: männlich, 19-23 Jahre alt, dunkle Haut, 170 cm-180 cm groß; war bekleidet mit schwarzer Hose, grauem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke.

Hinweise zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Ansfelden unter 059133 4131.