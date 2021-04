Strenge Besuchsregelungen in Altenheimen werden gelockert

Erfreuliche Nachrichten für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie deren Angehörige: Angesichts weiter sinkender Fallzahlen von Corona-Infektionen und -Todesopfern in den Heimen wird die strikte Besuchsregelung nun gelockert: Ab heute darf ein Bewohner wieder vier Mal pro Woche – von jeweils zwei Personen gleichzeitig – besucht werden. Zuletzt waren nur zwei Besuche von je zwei Personen pro Woche erlaubt gewesen.

Noch im Februar hatte in Österreichs Altenheimen eine deutlich striktere Beschränkung gegolten: Damals war lediglich ein Besuch von nur einer Person pro Woche gestattet. Angesichts der sinkenden Fallzahlen in den Heimen hatten damals Mediziner, Landespolitiker und Seniorenvertreter in den OÖN an Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) appelliert, Lockerungen zuzulassen.

Erfreut über die aktuellen Lockerungen zeigte sich gestern Soziallandesrätin (SP) Birgit Gerstorfer, wenngleich sie sich "eine Umsetzung bereits vor den Osterfeiertagen gewünscht hätte", wie sie in einer Aussendung mitteilte. In den 135 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen seien aktuell sechs Bewohner und 22 Mitarbeiter positiv getestet worden. Neben der Lockerung für Besuchsrechte will Landesrätin Gerstorfer aber auch eine Entlastung der Pflegekräfte erwirken: Die Testpflicht für Mitarbeiter (alle drei Tage) solle für bereits geimpfte Pflegekräfte reduziert werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.