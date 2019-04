Stopptafel übersehen: Kollision

ALKOVEN. An einer Kreuzung in Alkoven (Bezirk Eferding) mit Stoppschild fuhr ein 22-jähriger Pkw-Lenker ein, ohne anzuhalten. Dabei krachte er gegen ein vorbeikommendes Auto eines 61-Jährigen, das in ein Feld geschleudert wurde.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in Weidach, Gemeinde Alkoven. An einer Kreuzung übersah ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf das dortige Stoppschild und fuhr, ohne anzuhalten, in die Kreuzung ein. Dabei übersah er den aus Richtung Polsing kommenden 61-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land. Dieser versuchte den Zusammenstoß mit einem Ausweichversuch noch zu verhindern - ohne Erfolg. Sein Pkw wurde nach dem Anprall in das angrenzende Feld geschleudert. Der 22-Jährige lenkte seinen Pkw nach dem Zusammenstoß noch etwa 50 Meter in Richtung Hartheim/Alkoven, wo er ihn dann am Straßenrand abstellte. Der 61-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht werden.

