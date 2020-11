Stille Nacht?

Die Niederlande preschten vor: Dort wird heuer jegliches Silvesterfeuerwerk verboten. Damit soll verhindert werden, dass die wegen Corona stark beanspruchten medizinischen Notdienste sich um Verletzungen durch Feuerwerkskörper kümmern müssen.

Die Branche soll mit insgesamt rund 40 Millionen Euro entschädigt werden. Das Geld soll Händlern zugutekommen, die sich schon mit Raketen und anderen Feuerwerkskörpern eingedeckt haben. Kleinere Knaller und Wunderkerzen bleiben erlaubt.

Auch Oberösterreich überlegt ein Verbot von Feuerwerken. "Hierzu finden gerade interne Beratungen statt", sagte ein Sprecher des Krisenstabes am Wochenende zur APA. Unmittelbar steht ein Verbot dabei nicht bevor, wie eine OÖN-Nachfrage in Regierungskreisen ergab. Das hänge unter anderem von der weiteren Entwicklung der Lage in den Spitälern ab.

In Oberösterreichs Spitälern kann man einem Feuerwerksverbot wie in den Niederlanden (und Teilen Belgiens) jedenfalls etwas abgewinnen. "Die Idee, das Abschießen von Raketen oder Böllern heuer zu verbieten, ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen", sagt Jutta Oberweger, Konzernsprecherin der oberösterreichischen Gesundheitsholding den OÖN. "Das wäre aufgrund der angespannten Corona-Situation in den Spitälern und Intensivstationen grundsätzlich sinnvoll."

In Österreich landen jährlich rund 200 Personen im Spital, weil sie sich beim Abfeuern von Feuerwerkskörpern Brandwunden zuziehen oder Hörschäden erleiden.

Keine Freude mit einem allfälligen Feuerwerksverbot haben dagegen Pyrotechniker. "Das wäre reiner Schwachsinn", sagt Thomas Henninger, Inhaber der Linzer Firma Pyro M.A.T.S. "Dann müsste die Regierung alles verbieten, auch das Autofahren, weil sich dabei deutlich mehr verletzen als mit Pyrotechnik."

Wenn man die Sicherheitshinweise befolge – Sicherheitsabstand, kein Alkohol und Achtung auf die Herkunft der Ware –, sollte es bei Feuerwerken keine Bedenken geben, sagt Henninger. Ein Verbot würde das Aus für viele Kleinunternehmen bedeuten, fürchtet er. Schließlich sei das Geschäft bereits seit März durch den Wegfall von öffentlichen Veranstaltungen, Firmenfeiern oder Hochzeiten eingebrochen.

Komplett neu wäre ein Feuerwerksverbot nicht. Grundsätzlich sind Feuerwerke im Ortsgebiet von Gemeinden bundesweit verboten – allerdings werden oft Ausnahmebewilligungen erteilt. Einzelne Gemeinden wie Saalfelden haben bereits angekündigt, heuer keine Ausnahmen zu bewilligen. In Linz ist man generell streng. Schon 2019 war hier nur das offizielle Feuerwerk der Stadt genehmigt.

Und zum Jahreswechsel von 2015/16 galt beispielsweise in den Bezirken Kirchdorf, Gmunden, Steyr-Land und Braunau flächendeckend ein Verbot privater Feuerwerke. Grund war die Trockenheit des Jahres 2015. Dass dennoch oft illegal Feuerwerkskörper abgeschossen werden, liegt an der nicht einfachen Kontrolle und Durchsetzung des Verbotes. (mst/win/nieg)

