 Zeltfest für ältere Semester war ein Erfolg

Mehr als 400 Senioren und Seniorinnen füllten das Bierzelt beim Fest, das die Stadtgemeinde Amstetten eigens für die Altersgruppe in Greinsfurth veranstaltet hat. Bei der Verköstigung der Gäste war auf Feuerwehrkommandant Michael Heinz und dessen Team Verlass. "In diesem Sinn kann man sagen, dass sich alle köstlich unterhalten haben", sagte Bürgermeister Christian Haberhauer, der in der Krachledernen zum Zeltfest erschienen war. Das Senioren-Zeltfest hat sich als Freude für die ältere Generation bewährt. Nächstes Jahr ist die Feuerwehr Edla-Boxhofen mit der Veranstaltung betraut.

