"Worauf bist du stolz"?

Der März beginnt im Museum Arbeitswelt mit dem neuen Programm von Hosea Ratschiller. Geboren in Klagenfurt, gehört der Moderator der ORF-Show "Pratersterne" und "FM4 Ombudsmann" zur neuen Generation des österreichischen Kabaretts. Am 1. März spielt er um 19.30 Uhr sein aktuelles Stück "HOSEA" – es wird zum Festhalten, denn der Name ist Programm.

Er gilt als "der nicest guy unter Österreichs Kabarettisten". Mit viel Ironie und Emotion erzählt Hosea Ratschilller Geschichten aus dem Alltag – über Zugbegleiter, ehemalige Freunde, Stolz, Heimat, Menschenwürde und Familie. Er selbst sagt, das Einzige, was ihm auf ein bürgerliches Leben fehle, sei eine Erbschaft. Aber wer ist dieser Hosea eigentlich? Ist das ein Künstlername? Getauft ist er jedenfalls auf Andreas und die Tochter sagt Papi. "Was ist das Besondere an Österreich?", will sie wissen. "Worauf bist du so richtig stolz?" Und schon ist der Hosea überfragt. Von Insta und Klima und Zeitenwende war da noch gar keine Rede. Aber eines muss man ihm lassen. Der Hosea fährt alles mit dem Zug. Immer schon. Das Publikum darf sich auf wunderschön erzählte, extrem lustige Geschichten freuen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper