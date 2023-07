"Wo Zukunft passiert": Innovationsschmiede von Greiner hat neuen Chef aus Steyr

Wechsel an der Spitze von Greiner Innoventures, der in Wien beheimateten Innovationsschmiede des weltweit tätigen Kunststoffunternehmens mit Sitz in Kremsmünster: Der Steyrer Roland Riepl ist seit Montag neuer Geschäftsführer und folgt damit auf den langjährigen Chef Hannes Möseneder, der den unternehmensweiten Innovationshub von Greiner mit aufgebaut und wesentlich geprägt hat. Michael Wurm, seit Ende 2022 Co-Geschäftsführer von Greiner Innoventures, wird sich in einigen Wochen aus der Geschäftsführung zurückziehen, um sich wieder gänzlich seiner Position als Vice President Corporate Strategy & Business Development bei Greiner zu widmen.

"Roland Riepl hat in seinen 24 Jahren bei Greiner die Unternehmensgruppe aus vielen unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt und bringt eine umfassende Expertise im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovationsmanagement mit", sagt Axel Kühner, CEO der Greiner AG.

Zu den zentralen Aufgaben des Innovationshubs zähle, sich unternehmerisch mit Themen, Geschäftsideen und Start-ups auseinanderzusetzen, die aktuell nicht auf der Agenda des Kerngeschäfts stünden, in Zukunft aber erfolgsentscheidend sein könnten. "Der Fokus wird künftig noch stärker darauf liegen, Innovationen und Geschäftsmodelle für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu identifizieren und zu entwickeln. Ich freue mich darauf, bei diesen Zukunftsthemen mitgestalten zu dürfen", sagt Riepl.

Seit 24 Jahren bei Greiner

Der 50-jährige Steyrer stieg bereits im Jahr 1999 bei Greiner Automobiltechnik ein, bevor er 2012 zur Greiner Technology & Innovation wechselte, einem Vorläufer der heutigen Greiner Innoventures. Dort leitete er bereits spartenübergreifende Innovationsprojekte und bewertete neue Geschäftsfelder und Technologien. Ab 2014 war er in der Medizintechniksparte Greiner Bio-One tätig, wo er Standorte in Ungarn und Deutschland weiterentwickelte.

Begonnen hat Riepl seine Karriere mit einer Lehrausbildung zum Kfz-Mechaniker bei der Steyr Nutzfahrzeuge AG. Später absolvierte er die HTL-Abendschule sowie diverse Aus- und Weiterbildungen für Führungskräfte, darunter auch das Greiner General Management Program. Der 50-Jährige hat zwei Söhne, lebt mit seiner Familie in Steyr und ist leidenschaftlicher Radfahrer sowie Bergsteiger.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

