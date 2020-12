"Wie ein Kampf gegen Windmühlen": Händler warb für Einkauf in der Region

Hubert Skerlan darf sein Modegeschäft "drunter & drüber" in Waldneukirchen heute wieder aufsperren. Zuvor kämpfte er bereits mit einer ungewöhnlichen Aktion gegen die Einbußen durch den Corona-Lockdown. Der Unternehmer wollte die Bevölkerung wachrütteln: "Ja, es sind harte Zeiten", ist auf einem acht mal drei Meter großen Plakat zu lesen, für das Skerlan drei Tage lang Buchstaben ausgeschnitten hat: "Wir wollen trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Überlegen Sie daher bitte zweimal, bevor Sie bei Amazon & Co einkaufen. Den Nahversorgern und auch dem Sozialsystem fehlen diese Gelder, denn diese Internet-Riesen zahlen bei uns keine Abgaben. Bitte warten Sie mit Ihrem Weihnachtseinkauf bis zum 7. Dezember. Wir warten auch auf Sie."

Es sei zwar vermutlich ein Kampf gegen Windmühlen, sagt der Waldneukirchner, der seit mehr als 27 Jahren als regionaler Händler tätig ist und im kommenden April in Pension gehen wird, aber er wollte die Menschen auf die angespannte Situation aufmerksam machen: "Das Echo auf mein Plakat ist sehr gut. Ob ich damit die Kunden wieder zu mehr lokalem Einkauf bewegen habe können, wird sich aber erst in den kommenden Wochen zeigen. Eines muss ich mir aber nicht vorwerfen: Dass ich es nicht probiert hätte."

