Der Kulturkreis Pettenbach lädt am Samstag, 28. Dezember, um 16.15 Uhr in die Musikschule zum norwegischen Film "Weihnachten in der Schustergasse". Regisseur Mikal Hovland knüpft mit viel Fantasie und Liebe zum Detail an die Tradition skandinavischer Weihnachtsunterhaltung für die ganze Familie an.

