Vorwärts trifft auf die Salzburger Bullen

STEYR. Österreichs Meister testet vor dem Europaliga-Achtelfinale am 8. Februar gegen die Rot-Weißen aus Steyr.

Michael Halbartschlager traf in der Türkei zum 1:0. Bild: Moser

Eine erste zufriedene Zwischenbilanz aus dem Trainingslager in Lara (Türkei) kommt von Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner: „Wir hatten schon sehr gute Einheiten.“ Auch beim ersten Testspiel gegen den FK Zemun, aktuell auf Rang 15 in der ersten serbischen Liga, war die Leistung der Rot-Weißen ansprechend. Beim 1:1-Unentschieden gegen die Balken-Trickser, bei dem die Neuverpflichtungen Jackson Kenio aus Brasilien und Betancor Sanchez aus Spanien jeweils bis zur 55. Minute im Einsatz waren, brachte Michael Halbartschlager den SK Vorwärts per Elfmeter in der 70. Minute in Führung. Der Ausgleich sechs Minuten vor Spielende fiel ebenfalls aus einem Strafstoß.

„Es war eine ambitionierte Leistung von uns. Wir waren gegen einen robusten und kampfstarken Gegner defensiv sehr gut organisiert“, sagt Scheiblehner. Zemun könne man mit einem guten Zweitligisten in Österreich vergleichen.

Gegen einen Top-Erstligisten aus Österreich bestreitet der SK Vorwärts Steyr am Freitag, 8. Februar, um 17 Uhr ein zusätzliches Testspiel nach dem Türkei-Trainingslager: In Taxham treffen die Rot-Weißen auf Meister Red Bull Salzburg. Für die Bullen ist es der letzte Test vor dem Saisonauftakt mit dem Europaliga-Achtelfinale am 14. Februar auswärts gegen den FC Brügge.

