Vier Äpfel und Birnen wurden vergoldet

Die Verkostung bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg ist die wichtigste Prämierung von Apfel- und Birnenmost im Lande. Der "Most-Oscar" ging gleich vierfach an die Familie Höllhuber aus Nussbach und Steinbach, die damit die meisten Bundessiege errang. Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager gratulierten Stefan und Franz Höllhuber zu den Goldmedaillen. "Dass wir vier Bundessiege nach Hause nehmen durften, zeigt, was in unseren Äpfeln und Birnen steckt", sagte Stefan Höllhuber, der seine Edelgetränke gemeinsam mit den "Mosttraun4lern" vermarktet.

