Video: Kunden machten sich in Bad Hall für Popsong auf die Socken

Nein, das sind keine Werbefilmchen für seine Handelskette. Für Johannes Behr-Kutsam sind es unterhaltsame Blödeleien und die Erfüllung eines Kulturauftrages. "Es gibt so viele Lieder über Liebe zu Menschen, aber so wenige über unsere Beziehung zu unseren Kleidungsstücken", sagt der Modehändler aus Bad Hall. Den Fehler hat er bereits korrigiert. Gemeinsam mit dem langjährigen Ensemblemitglied des Stadttheaters Ingrid Mager hat er Ed Sheerans Ohrwurm "Shape of you" zum Kleidersong "Oh, ich liebe diese Hose" umgetextet und die Steyrer Sängerin Sylvia Plosz ein 2:51 Minuten langes Video singen lassen. Nach einer freien Neuinterpretation von Goethe und Schubert zum "Leinenhöslein" folgte nun der dritte Coup zur Verbreitung einschlägigen Liedgutes über den Stoff, den der Mensch am Leibe trägt.

"Die Begeisterung war enorm"

Behr-Kutsam hat von seinem Studienfreund in Wien, dem Musiker Martin Rothe, einen Bon eingelöst, den er für einen Crowdfunding-Beitrag für dessen neue CD gutgeschrieben bekommen hatte. Auftrag an den Multiinstrumentalisten und Sänger: natürlich wieder ein Song über ein Kleidungsstück. Rothe hat sich daraufhin musikalisch der Fußbekleidung gewidmet, einen ins Ohr gehenden Beat und eine Melodie komponiert und darüber gerappt, wie geil die Socken sind.

Der Soundtrack hat dann Behr-Kutsam ungemein gut gefallen, aber die Tonspur allein genügte ihm nicht. Im Sommer rief er seine Kundschaft auf, für ein Video, das sein Kabarettkollege, der Filmemacher Jonas Wiesinger, drehte, in seinem Bad Haller Modegeschäft tüchtig – natürlich auf Socken – abzutanzen. 50 Freiwillige fanden sich für das Shooting, "die Begeisterung war wie der Spaß dabei enorm", sagt Behr-Kutsam.

"Vielleicht wird’s ein Hit"

Den Clip mit Rothes Lyrics und der abtanzenden Kundschaft in Socken hat Behr-Kutsam natürlich längst auf Spotify, YouTube und Instagram gestellt. "Mein Traum ist, dass das mal viral geht", sagt er. Das Modehaus Kutsam kommt dabei ganz bescheiden nur im Abspann unter den anderen Sponsoren der Produktion vor.

Die Klicks auf den Song im Internet mehrten sich indes bereits, und er birgt auch sehr Lehrreiches: Der Geschmack der Mode beispielsweise hat sich schon so weit verzweigt, dass Socken mit dem Konterfei von David Hasselhoff bedruckt werden. Behr-Kutsam hat den "Sockenrock Song" – hilft es nichts, so schadet es nichts – auch schon an die Radiosender Ö3 und FM4 geschickt: "Vielleicht wird’s ein Hit."

Den Refrain für den vierten Kleidersong in seiner Kollektion hat der Bad Haller Modehändler bereits im Kopf. Das kubanische Volkslied "Guantanamera" ließe sich gut auf "Gwand woilln de mehran" ummodeln.

