Veranstaltungs-Tipps fürs Wochenende

Was tun am Oster-Wochenende? Zu heiligen Zeiten wie diesen sind andere denn kirchliche Veranstaltungen rar. Dennoch gibt es sie, auch im Raum Steyr/Amstetten/Kirchdorf. Hier eine kleine Auswahl plus ein Ausblick auf die nächste, nachösterliche Woche.

Die Band Russkaja tritt am Freitag im Kulturhaus Röda auf. Bild:

Lautstark miteinander

STEYR. Man kennt sie aus der Satire-Show "Willkommen Österreich". Dass die sieben Musiker der Turbo-Ska-Rock-Band Russkaja auch live ein orkanartiges Musik-Erlebnis sind, davon kann man sich morgen, Freitag, 19. April, in Steyr überzeugen. Im Zuge ihrer Europa-Tour machen Georgij Makazaria und seine Mitstreiter im Kulturhaus Röda Station. Titel der Tour, die Russkaja auch nach Amsterdam, Berlin und ins belgische Sint Niklaas führt, ist "No one is illegal". So heißt auch das aktuelle Album der beliebten Band. Makazaria: "Wir müssen einfach mal sagen, was Sache ist, und das heißt: miteinander statt gegeneinander."

An dem bewegten Konzertabend wirkt auch die Coffee-shock Company mit. Sie ist musikalisch im Skunk-Rock-Reggae zu Hause.

Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr. Alle Infos gibt es hier.

Biersuchen mit Francky Kinks

HAAG. Nicht zum Ostereier-, sondern zum Osterbier-Suchen lädt der Kulturverein Böllerbauer am Ostersonntag, 21. April. Im Mittelpunkt der geselligen Veranstaltung steht freilich die Live-Musik. Soul- und Cool-Funk haben etwa Francky Kinks zu bieten. Die Linzer Formation rund um Gitarrero Walter Draxler garantiert dafür, dass beim Böllerbauern nicht nur waschechte Osterhasen das Tanzbein schwingen werden. Neben den Francky Kinks macht Michael Pobisch von sich hören. Der Wiener Songwriter hat nicht nur seine Hymne "Österreich" im Gepäck. Beginn ist um 20 Uhr.

Rossmann liest "Im Netz"

GROSSRAMING. Zu einer Lesung mit Eva Rossmann lädt die Pfarrbücherei Großraming. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 24. April, in der Musikschule statt. Beginn: 19.30 Uhr. Rossmann gibt Einblick in ihren Kriminalroman „Im Netz“. Die Geschichte erzählt von einem beliebten Unternehmer, der nach Gerüchten um seine Person tot aufgefunden wird.

Ein Kind klagt seine Eltern an

WAIDHOFEN. Den Film „Capernaum – Stadt der Hoffnung“ zeigt der Waidhofner Verein Filmzuckerl. Die Vorführung findet am Dienstag, 23. April, in der Filmbühne statt. Beginn: 19.30 Uhr. Der Streifen erzählt die Geschichte eines zwölfjährigen Libanesen, der seine Eltern verklagt, weil sie ihn – ohne für ihn sorgen zu können – zur Welt gebracht haben.

