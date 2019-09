Vandalen oder Russland?

In Schlierbach wurde ein Buchstabengestell mit dem Spruch "Wir holen Kurzzruk!" – soll heißen "Wir holen Kurz zurück!" – aufgestellt. Lange stand die Kraxe nicht, sie wurde in der Nacht auf 7. September umgeworfen. Die VP meldete den Vorfall bei der Polizei, erstattete aber keine Anzeige. VP-Bezirksparteichef Christian Dörfel zeigte angesichts eines Vandalenaktes "kein Verständnis für die Zerstörungswut" und forderte "auch alle Mitbewerber zu Fairness auf". Währenddessen eine Spur nach Russland führt: Die Polizei kann als Übeltäter eine Böe nicht ausschließen, in besagter Nacht flackerte laut Wetterbericht kalter Ostwind auf.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.