Unternehmer aus Steyr wurde ausgezeichnet

B. Stelzer-Wögerer und J. Granegger überreichten Preis an F. Bauer.

Er ist Geschäftsführer der NoBa Solution GmbH mit Sitz in Steyr-Gleink. Das von Bauer gegründete Unternehmen entwickelt und produziert seit 2018 Sondermaschinen im Automotive-Bereich. Zusätzlich bietet der Geschäftsführer umfassendes Consulting im Projektmanagement für Zertifizierungen, Schulungen und Beratungen im Bereich der Arbeitssicherheit an. Mehr als 500 Projekte mit 120 Kunden im In- und Ausland wurden realisiert.

