Überschlag mit Traktor: Bauer aus Führerhaus geschleudert

Der Landwirt war am Dienstagnachmittag mit Heu-Arbeiten auf einer steilen, schräg abfallenden Wiese beschäftigt, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bei Bergabfahren geriet sein Traktor ins Rutschen und überschlug sich. Der Bauer wurde aus dem Führerhaus geschleudert und kam neben dem Schwerfahrzeug zu liegen.

Seine Frau musste den Unfall mitansehen. Sie setzte sofort den Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers "Christophorus 15" versorgt und dann in das Krankenhaus Steyr geflogen. Er war nach dem Unfall ansprechbar und konnte auch noch selbst aufstehen, teilte die Polizei am Abend mit.

Für die Bergung des Traktors rückte neben der Freiwilligen Feuerwehr Laussa auch die Feuerwehr der Stadt Steyr an. Wegen des abschüssigen Geländes gestalteten sich die Arbeiten sehr schwierig. Erst nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.