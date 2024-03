TuS-Damen sind Meister

In Schardenberg bei Schärding finalisierte das TuS-Raiffeisen-Team mit Doris Kronsteiner, Verena Rösner und Christine Huber mit klaren Siegen gegen Ebensee (6/1) und Dietach (6/0) kürzlich den Landesmeistertitel.

Am Ende war das Stiftsteam dominierend und sicherte sich überlegen ohne Punkteverlust den Titel. Die beiden bundesligaerprobten Spielerinnen des TuS, Verena Rösner und Doris Kronsteiner, mussten in der gesamten Meisterschaft nur je eine Niederlage in Kauf nehmen. Keine Überraschung, dass die beiden TuS-Spielerinnen auch in der Einzelrangliste punktegleich den ersten Platz belegen. Zusätzlich zu den im Finale eingesetzten Damen kam im Laufe der Meisterschaft auch Karin Höllerich zu Spielzeiten.

Am Weltfrauentag gelangen Doris Kronsteiner zudem in der vierthöchsten Spielklasse gegen ihren Ex-Verein Wartberg zwei Siege in der Herrenmeisterschaft. Sie hatte somit großen Anteil am 8:4-Auswärtserfolg von TuS 3 gegen Wartberg 2. TuS 2 ließ Fixabsteiger Wartberg 1 auch keine Chance.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.