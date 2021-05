Steyrer Rotarier unterstützen zwei Projekte in Afrika

"Mit der Unterstützung durch unseren Club können fünf Operationen finanziert werden und dadurch fünf Kindern die Operation am offenen Herzen erspart werden", sagt Alexander Stellnberger, Präsident des Rotary Clubs Steyr, "mit unserem Engagement wollen wir neben unseren Projekten in der Region Steyr auch international einen Beitrag leisten."

Konkret handelt es sich um Hilfe für das Cairo University Children Hospital Abo Reesh, in dem Ärzte für Katheterinterventionen ausgebildet werden. Im zweiten Projekt werden im Dorf Kidera in Uganda in Zusammenarbeit mit drei Rotary Clubs vor Ort Mädchen und Frauen ausgebildet, damit sie nachhaltig lernen, ihre Lebenssituation zu verbessern. Langfristig soll dieses Modell auch als Vorbild für andere afrikanische Dörfer dienen.

Insgesamt unterstützen die Steyrer Rotarier diese beiden Projekte mit 4000 Euro.