Steyrer Architekten erobern die Bundeshauptstadt

Mit der Expansion erwarten sich Andreas Prehal und Helmut Poppe neue Projekte und vor allem konnten bereits hochqualifizierte neue Mitarbeiter eingestellt werden. "Wir hatten den Wiener Markt schon länger im Auge und freuen uns auf den Start", sagen die zwei Architekten. Der Firmenhauptsitz bleibt in Steyr an der Adresse Direktionsstraße 15. Derzeit werden zwei neue Mitarbeiterinnen in Steyr eingeschult, die mit Rückendeckung des bestehenden Teams das Büro in der Parkgasse 10/8 in 1030 Wien aufbauen werden. Poppe und Prehal sind beide gelernte Tischler – daher ist der Holzbau eines ihrer Steckenpferde. Die Architekten wurden unter anderem mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit und Kulturpreis NÖ ausgezeichnet. Zu viel beachteten Projekten zählt etwa der Metro-Nullenergie-Großmarkt in St. Pölten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper