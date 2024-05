Stadt Waidhofen fand Nachfolger für Schlosswirt

WAIDHOFEN. Symbolisch hat Schlosswirt Andreas Plappert, der sich neuen beruflichen Zielen zuwendet, die Schöpfkelle an Andreas und Kathrin Vielhaber weitergereicht. Das Pächterehepaar des ÖTK-Schutzhauses am Hochkar, Gemeinde Göstling, hat die Gastwirtschaft im Rothschildschloss übernommen und sperrt nach einer kurzen Umbauphase am 23. Juni auf. Nur an Dienstagen wird der Betrieb ruhen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper