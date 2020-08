Stadt lässt Gefahrenzonenplan erstellen

Allein Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann: Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (VP) ist sich dessen bewusst, dass er für die Erstellung eines Gefahrenzonenplanes nicht nur Beifall ernten wird. "Natürlich, der Plan bedeutet für manche Grundbesitzer in der derzeitigen Form eine Entwertung und damit einen vermeintlichen Schaden", macht sich Krammer nichts vor. Trotzdem hält er an dem Vorhaben fest, dass gemeinsam mit den Fachleuten der Wildbach- und Lawinenverbauung die Gefahrenbereiche der beiden großen Stadtrinnsale "Waidhofen Bach" und "Nellingbach" kartografiert werden. Nachdem die Sperrzonen festgelegt worden sind, wo kein Gebäude errichtet werden darf, damit es nicht in Schlamm und Schnee versinkt, werde mit der Wildbach- und Lawinenverbauung über Schutzbauten verhandelt, die im Gegenzug errichtet werden sollen. Unterm Strich werde das mehr Sicherheit für die Hausbesitzer bringen.

