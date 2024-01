Spektakuläre Schnuppertage: Eine Weltmeisterin lädt zum Skicrossen auf die Höss ein

Wenn diese noch junge Trendsportart im TV zu sehen ist, dann liefert sie meist spektakuläre Bilder: Skicross. Im Jahr 1998 hat der internationale Skiverband FIS diese Disziplin in den Weltcupkalender aufgenommen. Vier Athleten stürzen sich dabei gleichzeitig in einen Kurs, der mit Steilkurven, Sprüngen und Wellen gespickt ist. Die beiden jeweils schnellsten Fahrer steigen in die nächste Runde bis zum Finale auf.

Im Kampf Mann gegen Mann beziehungsweise Frau gegen Frau stehen Körperkontakt, Karambolagen und Stürze auf der Tagesordnung. Entsprechender Mut und skifahrerisches Können sind durchaus gefragt. Allerdings sind für jene, die sich an dieses Abenteuer wagen, auch Spaß und Spannung garantiert.

Andrea Limbacher eroberte im Jahr 2015 den Weltmeistertitel. Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Am kommenden Wochenende bietet der Österreichische Skiverband nun auf der Höss in Hinterstoder die Chance, in diese Trendsportart zu schnuppern. Andrea Limbacher, die in Bad Ischl geborene, im Vorjahr zurückgetretene Skicross-Weltmeisterin des Jahres 2015 macht mit den wichtigsten Elementen dieser Disziplin vertraut und erklärt Schritt für Schritt, worauf es beim Skicross ankommt.

Die Schnupperkurse finden am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Jänner jeweils von 10 bis 15 Uhr auf der Funslope Hinterstoder statt. Die Teilnehmerzahl ist mit 30 begrenzt.

Dass Skicross nicht nur das skifahrerische Können steigern und großen Spaß machen kann, haben in jüngster Vergangenheit schon mehrere Skifahrer aus der Region gezeigt. Im Weltcup am erfolgreichsten unterwegs ist Johannes "Jonny" Rohrweck. Der 33-jährige Großraminger, der seine ersten Rennschwünge einst beim Ennstalcup absolviert hat, ist mit Österreichs Skistar Vincent Kriechmayr befreundet und hat bereits zwei Weltcupsiege gefeiert. Bestes Resultat in dieser Saison war ein dritter Platz im Dezember in Val Thorens in Frankreich. Bei mittlerweile vier WM-Teilnahmen war Rang acht sein Topergebnis.

Bis vor zwei Jahren war auch der Steyrer Thomas Mayrpeter als Profi im Skicross-Zirkus unterwegs. Der ehemalige Super-G-Juniorenweltmeister und Abfahrts-Juniorenvizeweltmeister bei den Alpinen war nach schweren Verletzungen erst in der Saison 2018/19 zu den Skicrossern gewechselt. Ein achter Weltcuprang war hier sein bestes Resultat.

Aktuell im Europacup im Einsatz ist Marcus Plank vom Skiklub Steyr. In dieser Saison gewann der 21-jährige Haidershofner bereits ein FIS-Rennen auf der Reiteralm.

Anmeldung: Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren können sich für die Skicross-Schnuppertage im Internet anmelden unter: www.skiaustria.at

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

