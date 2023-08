Sigi Schwarz startet in Ungarn

Morgen, Sonntag, startet der Routinier mit seinem Piloten Kris Rosenberger bei der 29. Veszprem-Rallye am Plattensee in Ungarn. Sieben Sonderprüfungen mit insgesamt 121 Kilometern warten auf das eingespielte Duo, das in einem von BRR betreuten VW Polo GTI R5 an den Start geht.

Kommende Woche ist die Rallye-Ikone dann wieder in heimischen Gefilden zu sehen. Bei der Perger Mühlstein-Rallye sitzt Schwarz als Co-Pilot im Auto von Doppelstaatsmeister und Lokalmatador Simon Wagner. Mit dem Shooting-Star der heimischen Rallye-Szene hat die Beifahrer-Ikone aus der Steyrling die vergangenen beiden Ausgaben der Rallye gewonnen. In diesem Jahr wird also der Hattrick angestrebt.

Erstmals wird auf drei unterschiedlichen Strecken gefahren, was in Summe sieben Sonderprüfungen ergibt. Im Gemeindegebiet von Saxen und Grein kommt eine völlig neue Sonderprüfung dazu.

