Sieben Verletzte nach Unfall mit Schulbus

Dieser Schulbus war in den Unfall im Morgenverkehr verwickelt.

Dienstag früh wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zu einem Verkehrsunfall in Weistrach im Bezirk Amstetten alarmiert. Ein Neunsitzer-Schulbus war mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurden fünf Schüler sowie beide Lenker verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Ärger bei Einsatzleiter Gregor Payrleitner von der Freiwilligen Feuerwehr Weistrach verursachte allerdings die Ungeduld mancher Autofahrer: "Wir appellieren an die Geduld und das Verständnis, dass die Sicherheit absolute Priorität hat – und dazu zählt, dass wir die Straße bei solchen Unglücksfällen für eine gewisse Zeit sperren müssen."

Nach dem Unfall mussten die Straße gereinigt, Öl gebunden und die Fahrzeuge geborgen werden. Payrleitner dankt dem Roten Kreuz, der Polizei und der Straßenmeisterei für die gute Zusammenarbeit. Die FF Weistrach war mit 14 Mitgliedern im Einsatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.