Schüler sind vom Börsespiel begeistert

Ein Startkapital von 50.000 Euro möglichst sicher und gewinnbringend anzulegen – das trainieren die Schüler der HAK Kirchdorf aktuell beim Börsespiel, organisiert von den OÖNachrichten gemeinsam mit der Raiffeisen-Landesbank. "Es ist eine optimale Gelegenheit, spielerisch in die Welt der Wertpapiere einzutauchen", sagt Elke Wojakow vom Bundesschulcluster BBS Kirchdorf, "so macht Wirtschaft unseren Schülern absolut Spaß." Es handle sich dabei um gelebte Wirtschaftspraxis, bei der die Schüler in einem geschützten Umfeld Erfahrungen sammeln könnten.

Josef Helmberger, Lehrer an der HAK und HLW Kirchdorf, freut sich, dass aktuell bereits vier Gruppen in den Top 20 gelistet sind.

