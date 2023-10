Schrammeln spielen auf

Das vor mittlerweile 35 Jahren in Steyr-Christkindl gegründete Ensemble Wegerer Schrammeln lädt heute, Freitag, ab 18 Uhr zu einem gemütlichen Abend mit Freunden in den Festsaal des Dominikanerhauses am Stadtplatz ein. Gäste erwarten edler Wein, eine zünftige Heurigenjause und wienerische Schrammelmusik in Originalbesetzung mit zwei Violinen, Harmonika, Kontragitarre und Gesang. Das musikalische Repertoire umfasst unter anderem Lieder wie "Heit kuman d’Engal auf Urlaub …" oder "Herrgott aus Sta’". Damit genügend Sitzplätze, Wein und Jause vorhanden sind, ist eine Anmeldung notwendig. Infos unter www.dominikanerhaus.at

