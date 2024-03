Schneckenhaus zum Selbsteinbau in der Garage

Die "Camp-Boks" aus der Euratsfelder Tischlerei entlockte Eveline Steinberger, Tycoonin der österreichischen Umwelttechnik, zumindest ein anerkennendes "Oh là là!". Ob sie oder ein anderer Business Angel bei der "CampBoks GmbH" als Investor einsteigt, wird sich Dienstagabend in der Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" (Puls4, 20.15 Uhr) weisen.

85 Einbauboxen mit integriertem Wassertank, Gaskocher und Kühlschrank sind bereits in Vans aller Automarken zu den Campingplätzen in ganz Europa unterwegs. 250 Besteller stehen auf der Warteliste. "Wir wollen die Lieferzeit von zehn Monaten halbieren", sagt Lothar Gallistl. Der 24-jährige Bad Ischler und sein Schulfreund an der HTL in Hallstatt, Paul Schneider (23) aus Euratsfeld, haben sich mit dem Gedanken getragen, nach dem Abschluss mit einer Neuheit aus Holz unternehmerisch tätig zu werden. "Wir haben dann ein System entwickelt, mit dem man eine ganze Campingausrüstung in einem einzigen Kasten in ein Auto packt." Mit wenigen Handgriffen können jetzt Urlaubsfahrer die Komplettbox, die Schlafplatz, Küche und Sitzbank in sich birgt, in ihren Van einbauen und nach der Heimkehr wieder wie ein Möbelstück in der Garage abstellen. Das Auto kann dann wieder als normaler Transporter genützt werden.

Die Produktinnovation der beiden HTL-Absolventen, die mit Patenten geschützt ist, überzeugte bereits die Jury des "Gründerlandes NÖ", die Schneider und Gallistl den zweiten Preis zuerkannte und die beiden im Oktober 2023 als "Gründer des Monats" ehrte. Jetzt sehen die Jungunternehmer die Zeit reif für den nächsten Schritt. Nächsten Monat sollen die Herstellungskapazitäten verdoppelt und das Marketing ausgebaut werden, wofür man gewillt ist, einen Investor ins Boot zu nehmen.

Wie die Präsentation der "CampBoks" bei der Aufzeichnung für die heutige Sendung verlaufen ist, wird vom TV-Sender Puls4 üblicherweise nicht kommuniziert, um nicht die Spannung vorwegzunehmen. "Wir sind mit der Entwicklung bisher sehr zufrieden", sagt Schneider. Beim Autohaus Senker in Amstetten hat man in Kooperation mit dem Mostviertler VW-Händler einen Schauraum eingerichtet. "Die CampBoks passt natürlich auch genauso gut in die Vans anderer Hersteller", merkt Gallistl an. Der Stand von derzeit zwei Mitarbeitern soll ehest verdoppelt werden. "Wir brauchen Fachkräfte", sagt Schneider.

"2 Minuten 2 Millionen",

Dienstag, 19. März, Puls4, 20 15 Uhr

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Euratsfeld Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.