Schiedlberger sieht die Welt durch das Auge der Linse

Ein Seeadler im Flug, der mit seinen Krallen die Beute hält: Der in Schiedlberg aufgewachsene Manfred Hesch fasziniert mit Aufnahmen wie dieser. Er gastiert am 24. November mit seinem Vortrag in der Landesmusikschule Pettenbach.

Ein spektakuläres Eisvogel-Foto machte ihn heuer beim Bundesbewerb der heimischen Berufsfotografen in der Kategorie "Natur/Umwelt" zum Sieger: Manfred Hesch. Der 59-Jährige mit dem Blick fürs Wesentliche ist einst in Schiedlberg aufgewachsen und lebt heute in Hof bei Salzburg. Am Freitag, 24. November, um 19 Uhr kommt Österreichs bester Naturfotograf mit seinem Multimedia-Vortrag "Abenteuer Wildlife-Fotografie" nach Pettenbach in die Landesmusikschule.

Nach Gold beim Bundesbewerb durfte sich Hesch kürzlich auch über den 1. Platz beim Landesbewerb der Berufsfotografie in Salzburg freuen. Im Vorjahr gewann er bei der ÖVF-Landesmeisterschaft Salzburg (Anm.: Österreichischer Verband der Fotografie) die Goldmedaille in der Kategorie Natur.

Manfred Hesch ruft zu einem respektvollen Umgang mit Natur und Tieren auf. Bild: Manfred Hesch

Bis zum Jahr 2018 hatte Hesch einen Produktionsbetrieb in Steyr, wo mehr als 26 Jahre lang der Aufbau von Expeditionsfahrzeugen seine Herausforderung war. Nach dem Verkauf des Betriebes folgte er seinem Herzen und schlug mit der Wildlife-Fotografie ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Mittlerweile bietet er auch Foto-Workshops an, in denen er den Teilnehmern sein fotografisches Wissen ebenso weitergibt wie sein falknerisches.

Der 59-Jährige erlangte durch seine Jagd- und Falknerausbildung wertvolles Wissen für den Gang in die Reviere, um noch erfolgreicher zu hochwertigen Bildern zu kommen. Die Natur ist allerdings kein Wunschkonzert und erfordert viel Zeit und Geduld. Als Mitglied des Naturschutzbundes Österreich und von Birdlife Österreich ist dem Foto-Spezialisten der schonende, respektvolle Umgang mit der Natur und den Tieren ein zentrales Anliegen: "Die Welt sehen durch das Auge meiner Linse", ist das Motto des Bundespreissiegers.

Blick hinter die Kulissen

Hesch gewährt in seinem Vortrag am 24. November einen Blick hinter die Kulissen der faszinierenden Welt der Wildlife-Fotografie. Nach dem Vortrag wird er die brennendsten Fragen zu seinem Herzensanliegen beantworten. Ebenso wird beim anschließenden Small Talk noch das eine oder andere Fachgespräch mit dem Foto-Profi möglich sein.

