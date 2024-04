Romy Schneider gastiert am Freitag in Kremsmünster

"Ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand", urteilte Romy Schneider einst über sich selbst. Chris Pichler spielt am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr im Theatersaal des Stiftes Kremsmünster für den Rotary Club Kremsmünster diese ernsthafte, ungestüme Künstlerin Romy Schneider, mit Respekt und schauspielerischer Seelennähe.

Pichler macht im Stück "Zwei Gesichter einer Frau" den bewegenden und bewegten Lebensweg dieser Ikone der Filmwelt, von den heiteren Sissi-Anfängen bis zu ihrem frühen tragischen Lebensende, nachvollziehbar. Romy, bist du es? Chris Pichler lässt den Star, der nicht Sissi sein wollte, mit verblüffender Ähnlichkeit auferstehen. Es ist ein Soloabend, in dem Romy Schneider selbst und persönlich zu Wort kommt.

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt einem Straßenkinder-Projekt in Bolivien zugute.

Kartenvorverkauf (25 Euro) in der Trafik Lesjak in Kremsmünster sowie in der Druckerei Mittermüller unter 07258/44940 oder per Mail: d.fuerstberger@mittermueller.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.