Polizist bei Festnahme in Steyr verletzt

Der 26-Jährige hatte sich am Donnerstag gegen 22:30 Uhr einem Betretungsverbot widersetzt: Er weigerte sich vehement, den Bereich zu verlassen und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen seine Festnahme. "Nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft durch vier Beamte", wie es im Polizeibericht heißt, konnte der junge Steyrer in den Arrestantenwagen gebracht werden.

Einer der Polizisten wurde durch Tritte am Bein verletzt und musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Er war so aufgebracht, dass er am Abend nicht mehr einvernommen werden konnte, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.