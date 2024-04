Valentin Pfeil holt 10.000-Meter-Bronze mit Mastersrekord

Der Veterinärmediziner Valentin Pfeil, ehemaliger Top-Marathonläufer des LAC Amateure Steyr, gewann mit einer Zeit von 30:45,11 Minuten bei den 10.000-Meter-Staatsmeisterschaften in Regensburg (D) die Bronzemedaille. Der Titel ging an den Steirer Raphael Siebenhofer, der in 30:25,01 bei seinem ersten Staatsmeistergold neuen U23-Landesrekord erzielte. Silber gewann der Oberösterreicher Markus Lemp, der in 30:39,82 seine persönliche Bestmarke um 40 Sekunden verbesserte. Pfeils Zeit bedeutete übrigens Mastersrekord in der Klasse M35.

Persönliche Bestzeit stellte ebenso Lukas Helmberger vom LAC Nationalpark Molln auf. Der Athlet aus Steinbach am Ziehberg, Lehrer am Kirchdorfer Gymnasium, wurde in 33:58,67 Elfter.

