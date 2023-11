Personalchef in Pension

In städtischen Objekten und auf Dienstwägen der Stadt stand gestern eine Botschaft: "Alles Gute, Hans!" Auf diese Weise drückten rund 1200 Magistratsmitarbeiter von den Kindergärten bis zu den Pflegeheimen ihre Wertschätzung für den scheidenden Personalchef Hans Greinöcker aus. Der hatte nach knapp 50 Dienstjahren, 27 davon als Leiter der Fachabteilung für Personal, gestern seinen letzten Arbeitstag. Den verbrachte er statt im Urlaub mit der Vergabe von Dienstprüfungszeugnissen. Bürgermeister Markus Vogl und Magistratsdirektorin Martina Kolar-Starzer hatten mit weiteren Führungskräften zu einer Überraschungsabschiedsfeier geladen. Ob Rathaus oder Amtssitz Reithoffer – überall herrschte Einigkeit darüber, dass Greinöcker mit seiner Art und Weise, fachlich wie menschlich, viel zu einem guten Miteinander beigetragen hat. Entsprechend viele Abschiedsfotos aus allen Arbeitsbereichen der städtischen Betriebe fanden den Weg zum obersten Personalvertreter Thomas Kaliba: "Unsere Aktion hat großen Widerhall gefunden und ich bin sicher, dass sich Hans sehr darüber freut."

"In den vergangenen 27 Jahren war Greinöcker mein direkter Vorgesetzter. Ich schätze ihn wegen seines umfangreichen Wissens und seiner sozialen Kompetenzen", sagt Gerhard Aigner. "Für mich war Hans Greinöcker in meinen etwas mehr als zwölf Jahren als Bürgermeister ein Personalchef mit exzellenter fachlicher Expertise verbunden mit einem untrüglichen Gespür für die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter", sagt Alt-Bürgermeister Gerald Hackl. Möge ihm der Umstieg in den Unruhestand bestmöglich gelingen.

