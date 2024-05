Orgelmatinee in der Pfarrkirche

Seit 2015 ist der gebürtige Amerikaner Sean Maxwell in Österreich und Portugal als Organist und Cembalist tätig. Am Sonntag, 26. Mai, um 11 Uhr gastiert der Musiker bei einer Orgelmatinee im Rahmen der Reihe Orgel 40+ in der Pfarrkirche Reichraming. Eintritt sind freiwillige Spenden. Seine Konzerttätigkeit führte Maxwell unter anderem in die USA, nach Großbritannien, Deutschland, Portugal, Spanien, Italien und Ecuador. Kürzlich wurde der Spezialist für Alte Musik und historische Aufführungspraxis zum Dirigenten und Cembalisten des neuen Kammerensembles "Porto Camerata" ernannt.

